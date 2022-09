Der Absturz eines Sensationsmeister - Leicester Tabellenletzter der Premier League

Leicester City befindet sich nach fünf Niederlagen aus sechs Partien am Tabellenende der Premier League. Dem einstigen Sensationsmeister droht der Abstieg in die Championship.

„Leicester zeigte in der zweiten Halbzeit eine unwürdige Leistung. Sie haben den Kampf aufgegeben. Kein Einsatz. Keine Gier. Brendan Rodgers steckt mit der Performance der zweiten Halbzeit in Schwierigkeiten.“ Dabei sind die Foxes eigentlich eine Mannschaft, die diese Tugenden jahrelang vorgelebt hat. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Erinnerungen an ein Fußballmärchen

In der Saison 15/16 spielten sich die Foxes in die Herzen der Fans und gewannen als absoluter Außenseiter sensationell die Meisterschaft. Seit 1995 der einzige Champion, der nicht zur Riege der Geld-Giganten zählt. Im Jahr darauf sollte Leicester auch in der Champions League für Furore sorgen. Erst im Viertelfinale scheiterte das Team von Ranieri-Nachfolger Craig Shakespeare an Atletico Madrid.