Elf Wochen vor WM-Start: Juve-Star Pogba muss unters Messer

Der französische Fußball-Weltmeister Paul Pogba unterzieht sich weniger als drei Monate vor der WM-Endrunde in Katar einer Operation an seinem rechten Knie. Das teilte Trainer Massimiliano Allegri von Pogbas neuem Klub Juventus Turin am Montagabend mit. Durch die Verletzung des seitlichen Meniskus steht hinter der WM-Teilnahme des Mittelfeldstars mit der "Equipe tricolore" ein Fragezeichen. Frankreich startet am 22. November gegen Australien ins Turnier.