Basketball-EM: Der neue Superstar im deutschen Team! NBA-Star Franz Wagner glänzt gegen Litauen

„Franz hat unglaublich gespielt“, schwärmte Schröder nach dem dritten Sieg im dritten Spiel - eine neue deutsche EM-Bestmarke. „Wie er dem Team hilft, das brauchen wir jedes Spiel von ihm. Wenn er so weitermacht, wird er ein sehr, sehr Großer“, war der Kapitän voll des Lobes und nahm seinen jungen NBA-Kollegen auch gleich in die Pflicht.

Wagner ist jetzt schon unverzichtbar

„Was mich sehr beeindruckt, ist die Reife, mit der Franz spielt. Er hat eine gewisse Ruhe. Obwohl er erst 21 Jahre alt ist, strahlt er so viel Gelassenheit, Glaube an seine Fähigkeiten und Selbstvertrauen aus“, erklärte der Guard des Deutschen Meisters Alba Berlin. „Er hat großartige körperliche Voraussetzungen, er ist technisch stark, hat einen riesen IQ, einen guten Schuss - er hat alle Basketball- und mentalen Fähigkeiten.“

Der NBA-Profi der Orlando Magic, der im Draft 2021 an achter Stelle und damit neben Detlef Schrempf als frühester Deutscher der NBA-Geschichte gezogen wurde, entwickelt sich allmählich zur ersten Option in der deutschen Offensive. Das liegt in erster Linie an seinen Leistungen, aber auch an den Schwierigkeiten, die Dennis Schröder bei der EM noch hat.