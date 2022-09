Ohne Antetokounmpo: Griechenland steht im EM-Achtelfinale

Auch ohne Superstar Giannis Antetokounmpo macht die griechische Nationalmannschaft den vorzeitigen Einzug in das Achtelfinale der EM perfekt.

In Mailand gewann Griechenland gegen Außenseiter Großbritannien nach Startschwierigkeiten noch standesgemäß mit 93:77 (46:43) und feierte nach Siegen gegen Kroatien und Italien den dritten Erfolg im laufenden Turnier. Damit haben die Griechen einen der ersten vier Plätze in Gruppe C bereits sicher.