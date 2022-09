Kroos pro Einführung der Super League, Transferausgaben der Premier League aber ausbleibende internationale Titel

Kroos: Geld der Premier League gewinnt keine Titel

Kroos äußert sich zur Personalie Ronaldo

„Er ist nicht an die Spitze gekommen, weil er Cristiano Ronaldo heißt, sondern weil er unglaublich viel Zeit in die Arbeit investiert. Er ist ein absolutes Arbeitstier, und das ist der einzige Weg, um dorthin zu gelangen“, sprach Kroos in höchsten Tönen über Ronaldo, der zu Madrider Zeiten sein Nachbar war.

DFB-Rücktritt die richtige Entscheidung

Mit Hinblick auf die im November anstehende WM in Katar sprach Kroos davon, dass der Fehler bereits lange in der Vergangenheit liegt, jedoch könne man auch die Spieler in Zukunft mehr einbeziehen. (NEWS: Alles Wichtige zur WM in Katar)