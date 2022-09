MLS: Verletzte Fans beim Topspiel nach Frust-Schuss von NY-Profi

Das Spitzenspiel der MLS zwischen NY Red Bulls und Philadelphia Union entscheiden die Gäste für sich. Der Frust eines Red-Bull-Profis entlädt sich dabei an falscher Stelle.

Das Sportliche rückte allerdings aufgrund einer unschönen Szene gegen Ende des Spiels in den Hintergrund. In der Nachspielzeit schoss der sichtlich frustrierte New-York-Profi Dru Yearwood den Ball nach einem Foulspiel mit voller Wucht in Richtung Fans.