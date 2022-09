Davis Cup: Novak Djokovic sagt Teilnahme aus "persönlichen Gründen" ab

Der Superstar werde aufgrund von „persönlichen Gründen“ nicht an der Gruppenphase in Valencia teilnehmen, verkündete Teamchef Viktor Troicki laut der serbischen Zeitung Blic .

Serbien trifft vom 13. bis 18. September neben Gastgeber Spanien auch auf Südkorea und Kanada. Trotz der Absage von Djokovic glaubt Troicki an die Qualifikation für die Endrunde im November in Malaga. Der 35-Jährige soll dem serbischen Team dann wieder zur Verfügung stehen.

Warum genau der Weltranglistensechste in Valencia aussetzt, bleibt bisher offen. Djokovic hat wegen seiner fehlenden Covid-Impfung bereits die aktuell stattfindenden US Open in New York verpasst.