Spanien feiert Marc-André ter Stegen! Barca-Keeper wieder in Topform?

Marc-André ter Stegen überzeugt zum Saisonstart beim FC Barcelona und erhält viel Lob. Auch in Richtung WM ist das ein Zeichen.

Beim FC Barcelona wird Robert Lewandowski nach fünf Toren in vier Spielen gefeiert. Auch Trainer Xavi bekommt viel Lob.

Doch auch ein dritter Mann ist entscheidend beteiligt am Aufschwung der Katalanen, die in La Liga auf Platz zwei stehen, und darf sich über viele positive Schlagzeilen freuen. Sein Name: Marc-André ter Stegen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)