Mats Hummels setzt auf Bayern-Star! Das ist das Managerteam des BVB-Profis

Der kicker deckt auf, mit welchem Team Mats Hummels im Managerspiel an den Start geht. Ein Bayern-Star ist auch dabei.

In der Bundesliga ist der 5. Spieltag abgeschlossen.

Mats Hummels steht mit dem BVB auf dem zweiten Platz und spielt eine starke Saison. Wie viele Liga-Kollegen nimmt auch der Rio-Weltmeister an Managerspielen teil - und setzt dabei auch auf einen Star vom großen Rivalen FC Bayern. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

In seinem Interactive-Team beim kicker hat Hummels allerdings auch insgesamt vier Dortmunder - neben Donyell Malen, Giovanni Reyna und Abdoulaye Kamara setzt der Innenverteidiger auch auf sich selbst.

Bayern-Star in Hummels‘ Team

Von zunächst zwei Bayern-Profis in Hummels‘ Kader läuft inzwischen nur noch einer aktuell für die Münchner auf, nachdem Gabriel Vidovic vom Rekordmeister bis zum Saisonende an Vitesse Arnheim verliehen wurde.

Der verbliebene Bayern-Star in Hummels‘ Team steht allerdings direkt an dessen Seite - denn in der Innenverteidigung setzt der BVB-Profi neben sich selbst auch auf Lucas Hernández. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)