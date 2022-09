Formel 1: Presse huldigt "Marsmensch" Verstappen - "als ob der Papst zum Gottesdienst erscheint"

Max Verstappen hat in beeindruckender Manier den Großen Preis der Niederlande gewonnen und den nächsten großen Schritt in Richtung Titelverteidigung gemacht.

NIEDERLANDE

NRC: „Max Verstappen hatte etwas Glück, aber vor allem zeigte er, dass es in diesem Augenblick keinen besseren Piloten in der Formel 1 gibt.“

ENGLAND

Guardian: „Diese Saison ist eine anstrengende Plackerei für Lewis Hamilton, die Arbeit mit seinem widerspenstigen Mercedes eine Sisyphus-Aufgabe. Seine Frustration und Enttäuschung ist greifbar, und in Zandvoort wurde die Last einfach zu schwer, als sein Team ihn zappelnd und machtlos auf der Strecke ließ.“

ITALIEN

Corriere della Sera: „Verstappen siegt in Zandvoort mit einem Erfolgshunger, der an den besten Schumacher erinnert - in den Zeiten, in denen er bereits im August den WM-Titel in der Hand hatte.“