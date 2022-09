Frankfurt ohne Kapitän Rode gegen Lissabon

Eintracht Frankfurt muss bei seinem ersten Auftritt in der Champions League ohne Kapitän Sebastian Rode auskommen.

Eintracht Frankfurt muss bei seinem ersten Auftritt in der Champions League am Mittwoch gegen Sporting Lissabon (18.45 Uhr/DAZN) ohne Kapitän Sebastian Rode auskommen. Der 31-Jährige hat laut Klubangaben beim zurückliegenden Bundesligaspiel am Samstag gegen RB Leipzig (4:0) eine „Muskelverletzung im Oberschenkel“ erlitten und „fällt bis auf Weiteres aus“.