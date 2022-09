Schalke 04: "Deal war off" - Schröder gibt Einblick zu Harit-Deal

Der Transfer von Amine Harit zu Olympique Marseille hing offenbar am seidenen Faden.

„Amine wurde letztlich sehr spät transferiert. Der Deal war eineinhalb Stunden vor dem Transferende off. Das muss man ganz klar so sagen. Wir haben dann als Schalke 04 gesagt, wir gehen in ein gewisses Risiko und schieben den Transfer eventuell Richtung Januar“, erklärte Sportchef Rouven Schröder bei Sky90. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)