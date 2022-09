Wegen Götze? Schmidt erklärt Draxler-Coup

Benfica-Trainer Roger Schmidt lehnt einen Vergleich zwischen der Verpflichtung von Julian Draxler in Lissabon und dem Engagement von Mario Götze in seiner Zeit bei der PSV Eindhoven ab.

„Wir haben Julian Draxler nicht verpflichtet, weil es mit Mario Götze in Eindhoven super funktioniert hat, sondern weil wir von ihm total überzeugt sind. Er ist ein Top-Spieler, der uns in der Offensive insgesamt noch mehr Flexibilität gibt. Es geht also nicht darum, ob sich Geschichte wiederholt. Es sollte immer um Inhalte gehen, nicht um Personen“, sagte der 55-Jährige in einem Interview mit dem kicker. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)