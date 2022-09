BVB vor Kopenhagen-Spiel mit einigen Sorgen

Borussia Dortmund geht mit erheblichen Personalsorgen in den Champions-League-Auftakt gegen den FC Kopenhagen am Dienstag (18.45 Uhr im LIVETICKER). Flügelspieler Jamie Bynoe-Gittens muss möglicherweise an der Schulter operiert werden, Donyell Malen (muskuläre Probleme) und Karim Adeyemi (Zehenverletzung) sind fraglich. Ohnehin fehlen Mahmoud Dahoud, Sebastien Haller und Mateu Morey noch monatelang. (News: Darum fehlt Bellingham in CL-Liste)

Erstmals in der Champions League wird die Südtribüne wie in der Bundesliga eine Stehtribüne sein. "Wir freuen uns riesig, dass die ganze Gelbe Wand voll ist, das wird hoffentlich ein Spektakel", sagte Kapitän Marco Reus. "Das kennen unsere Gegner ja im Europapokal noch nicht."

In der vergangenen Saison scheiterte der BVB bereits in der Gruppenphase der Königsklasse, er stieg in die Europa League ab und schied auch dort früh aus. „Das fühlte sich nicht gut an. Das wollen wir diesmal definitiv besser machen“, sagte Terzic. „Wir werden schon am Dienstag alles für einen Sieg tun.“