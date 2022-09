US-Schwimmstar Spitz zu München '72: "Ich war kein Rabbiner"

Der ehemalige Weltklasse-Schwimmer Mark Spitz hat den Umgang mit der deutschen Nazi-Vergangenheit im Vorfeld der Olympischen Sommerspiele 1972 in München kritisiert. „Es wurde beispielsweise nicht darüber gesprochen, dass das Konzentrationslager Dachau nur ein paar Meilen von der Schwimmhalle und dem Leichtathletikstadion entfernt war“, sagte der 72-jährige US-Amerikaner im Interview mit der Laureus Sport for Good Foundation .

Als jüdischer Sportler, so Spitz, sei er in der Folge selbst in die Rolle eines Sprechers gedrängt worden, auf die er als 22-Jähriger nicht vorbereitet gewesen sei. "Ich war kein Rabbiner", sagte Spitz, der unter Schutzmaßnahmen aus dem Olympischen Dorf eskortiert und nach London ausgeflogen worden war. Er habe kein Expertenwissen für die Komplexität der Fragen besessen: "Ich habe das Beste getan, was ich zu dieser Zeit tun konnte."