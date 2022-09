Erobere mit SPITCH die Champions League und werde Teil der SPORT1-Community Erobere mit SPITCH die Champions League

Die neue Champions-League-Saison steht in den Startlöchern. Zum 31. Mal sucht Europa die beste Mannschaft und Du bist mittendrin. Mit dem neuen Gruppenphasen-Modus bei SPITCH kannst Du Dich mit Deutschlands größten Fußballfans messen.

Die Meister, Die Besten, Les grandes équipes, The champions!

Pünktlich zur Gruppenphase der Saison 2022/2023 ist die Champions League bei SPITCH live geschaltet. Ab sofort kannst Du jeden Spieltag Deine internationale Traumelf auf den fiktiven Rasen schicken.

Du bist der Manager und hast die Zügel in der Hand. Kylian Mbappé, Karim Benzema oder Romelu Lukaku in der Sturmspitze? Du entscheidest!

Hol Dir jetzt die SPITCH-App im iOS App Store, für Android auf www.spitch.live oder spiele im Browser

Gleich am ersten Spieltag kommt es zu richtig spannenden Partien mit hohem Punktepotenzial bei SPITCH. Halte die Augen nach Schnäppchen offen und baue die stärkste Elf auf Deinem Spielfeld.

Wissen statt Glück - Dein Können entscheidet bei SPITCH

Wie schon im Saisonmodus in Deutschlands coolster Fantasy-Fußball-Community kommt es in der SPITCH Community auch in der Champions League nicht auf Glück an.

Einzig Dein Expertenwissen entscheidet über Sieg oder Niederlage. Messe Dich mit Deinem Freundeskreis, den Arbeitskollegen oder Deiner Fußballmannschaft. Nur wer Europas Elite-Kicker aus dem Effeff kennt, kann zum wahren Tipp-König aufsteigen.

Zeichnet sich bei Erling Haaland eine magische Nacht ab? Hat Robert Lewandowski vielleicht gerade ein kleines Leistungstief? Spielt Sadio Mané gegen seinen Lieblingsgegner?

Dein Wissen ist der Schlüssel zum Sieg.

SPITCH belohnt Dein Wissen mit einem Preispool von 10.000€

Und das Beste daran: SPITCH belohnt Dein Wissen. Spiele mit 15€ Einsatz (Teilnahme ab 18 Jahren) die gesamte Gruppenphase mit. Am Ende wartet ein garantierter Preispool von 10.000€ für die größten Experten. Dafür teilt SPITCH die Gruppenphase in insgesamt zwölf Spieltage auf. Die drei besten Spieltagsergebnisse fließen in das finale Ranking ein.

So kannst Du vom ersten bis zum letzten Spieltag mit Deinem Team mitfiebern und Dir am Ende vielleicht die Krone aufsetzen. Denn wie im SPITCH-Bundesliga-Manager gilt auch im Modus der Champions-League-Gruppenphase: Das Weiterkommen in die K.o.-Phase ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Am Ende zeigt sich, wer der wahre Champion ist.

Neben dem Gruppen-Modus gibt es aber natürlich auch den klassischen Spieltag-Modus für die komplette Champions League. Wie aus dem Bundesliga-Manager bekannt, finest Du hier die täglichen Spielfelder und attraktiven Preispool auf den Turnierspielfeldern. Je nach Einsatzhöhe warten jeden Spieltag unterschiedliche Gewinnsummen.

Werde Teil der Champions-League-Community bei SPORT1

Zusätzlich verlost SPITCH in der kostenlosen Champions-League-Community von SPORT1 an allen Spieltagen fünf SPITCH-Guthaben im Wert von 10€ unter allen teilnehmenden Aufstellungen.

Mit diesem Guthaben kannst Du auch in allen anderen SPITCH-Wettbewerben spielen und Dein Können unter Beweis stellen.

Damit Du Dein Wissen vollständig entfalten kannst, stehen natürlich alle Topstars der Champions League zur Verfügung und haben ihren eigenen SPITCH-Marktwert. Dabei wird jede Aktion eines Spielers in Echtzeit erfasst und fließt in die Bewertung Deines Teams ein.

Im Gegensatz zum klassischen SPITCH-Bundesliga-Manager und dem Spieltag-Modus in der Champions League gibt es im Gruppen-Modus jedoch keinen Kapitän, der doppelt gewertet wird. Jeder Spieler hat also den gleichen Einfluss auf Deinen Erfolg.

Lasse das in Deine Überlegungen einfließen, wenn Du an jedem Spieltag Dein Team neu zusammenstellst. Dank der SPITCH-Statistiken hast Du alle nötigen Informationen über sämtliche Spieler der Champions League zur Verfügung.

Schlüpfe in die Rolle von Julian Nagelsmann oder Pep Guardiola

Aber nicht nur bei der Spielerauswahl kommt es auf Dein Können an. Spielst Du lieber mit Dreier- oder Viererkette? Bevorzugst Du einen Stoßstürmer oder die Doppelspitze? Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. SPITCH ermöglicht es Dir, das Team genau nach Deinen Vorstellungen in den Spieltag zu schicken.

Zudem wirkt sich auch die Höhe des ausgegebenen Budgets aus. Setzt Du lieber auf große Namen und nimmst dementsprechend viel Geld in die Hand, geht es beim Überschreiten des Budgets mit Minuspunkten in den Spieltag. Bleibst Du unter dem Budget, gibt es schon vor dem Anpfiff die ersten Pluspunkte.

Diese Startpunkte - quasi der 12. Mann - sorgen für einen weiteren Weg zum Erfolg. Holt eine mit Stars gespickte Mannschaft die Minuspunkte bei Anpfiff wieder herein oder nimmt man das Punktepolster mit und setzt auf ein Team aus No-Names? Auch hier gibt es kein richtig oder falsch.

Schlüpfe in die Rolle eines Julian Nagelsmann oder Pep Guardiola und finde Deinen Weg zu Erfolg.