Handballerinnen testen zweimal gegen Frankreich

Mit zwei Länderspielen gegen Olympiasieger Frankreich am 30. September in Metz und am 2. Oktober in Nancy beginnt für die deutschen Handballerinnen die Vorbereitung auf die EM in Slowenien, Montenegro und Nordmazedonien (4. bis 20. November). Am 26. September versammelt Bundestrainer Markus Gaugisch 21 Spielerinnen zum Lehrgang in der Sportschule Hennef, von denen 17 mit nach Frankreich reisen werden.