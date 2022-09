Anzeige

Need-For-Speed-Vibes! Das bringt die neue Rocket-League-Season "Hit the Streets" Rocket League: Season 8

In Season 8 von Rocket League geht es zurück auf die Straße! © Psyonix/Epic Games

Jonas Herrmann

In wenigen Tagen beginnt die 8. Season in Rocket League. Thematisch dreht sich alles um Street-Racing und es gibt zwei neue Arenen.

Die siebte Season von Rocket League neigt sich dem Ende zu. Die Feierlichkeiten zum siebenjährigen Jubiläum sind vorbei und der Blick richtet sich langsam in die Zukunft.

Während in den letzten Tagen immer wieder kleine Hinweise im Spiel und auf der Website aufgetaucht sind, ist die Katze jetzt aus dem Sack: Season 8 beginnt am 7. September und trägt den Titel „Hit the Streets“

Rocket League: Alle Infos zu Season 8

Passend zum Thema dreht sich in der neuen Season alles um Street-Racing und -Culture. Natürlich wird es wieder einen Rocket-Pass mit Lackierungen, Rädern und mehr geben. Ein neues Fahrzeug darf ebenfalls nicht fehlen.

Dabei handelt es sich erstmals um einen Wagen mit realem Vorbild. Wer den Rocket-Pass kauft, bekommt nämlich direkt den Civic Type R vom japanischen Hersteller Honda. Dieser setzt auf die beliebte Octane-Hitbox und kann nach Lust und Laune verziert werden.

Mit Stufe 70 schaltet ihr dann auch den Honda Civic Type R-LE frei, danach wartet eine weitere Neuerung. Die lackierten Versionen kommen nämlich mit cooler Unterbodenbeleuchtung, bei der die Erinnerung an die alten Need for Speed-Teile aufkommt.

Nachdem es in den letzten beiden Seasons nur Umgestaltungen von schon vorhandenen Maps gab, kommen mit Season 8 gleich zwei neue Arenen ins Spiel. Sovereign Heights erinnert dabei an einen coolen Fußball-Platz am Rande der Stadt, während etwas später in der Saison erstmals eine neue Arena für den Hoops-Modus hinzugefügt wird.

Schnappt euch eure Ranked-Rewards

Mit der neuen Season startet natürlich auch ein neuer Ranked-Split. Bis zum 7. September habt ihr also noch Zeit, um Siege einzufahren und im Rang zu klettern. Als Belohnung gibt es dieses Mal Boostspuren in den Farben der Ränge, die ihr erreichen konntet.

Auch die Challenges aus Season 7 enden nächste Woche. Wenn ihr also doch noch das ein- oder andere Item aus dem Rocket-Pass freischalten wollt, solltet ihr euch beeilen.