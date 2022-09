Ex-Bayern-Star hört auf! Holger Badstuber verkündet Karriereende

Das verkündete der frühere Nationalspieler bei Facebook und Twitter. Zuletzt hatte der 33-Jährige in Luzern in der Schweiz gespielt, dort wurde sein Vertrag im Dezember 2021 aber nach nur einem halben Jahr wieder aufgelöst. Seitdem war Badstuber ohne neuen Verein. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Der Ex-Bayern-Star fügte an: „Natürlich hätte ich mir ein paar schwere Verletzungen weniger gewünscht. Aber die Freude über das Erreichte ist sehr groß. Ich bin dankbar für alles.“

Badstuber kündigt nächsten Karriereschritt an

Badstuber werde „die Kameradschaft, die ich in meinen Mannschaften erleben durfte, sehr vermissen. Genauso wie die Nähe zu Fans, die mir immer wichtig war.“

Er bedankte sich für die Unterstützung und kündigte an: „Dem Fußball, meiner Leidenschaft, werde ich treu bleiben. Ich werde in die Fußstapfen meines Vaters treten und eine Trainer-Ausbildung beginnen. Ich hoffe, dass ich somit dem Fußball noch lange erhalten bleibe, allerdings dann in anderer Rolle.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)