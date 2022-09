Champions-League-Auftakt: Bayern-Star Coman peilt Triple an

Bayern München setzt sich zum Auftakt der Champions League höchste Ziele. „Ich will, dass wir das Triple gewinnen“, sagte Kingsley Coman, Finalheld beim jüngsten Triumph 2020, dem kicker: „Wir müssen im Pokal und in der Champions League definitiv besser abschneiden als im Vorjahr.“

Coman und Co. treten zum Start der Königsklasse am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) beim italienischen Pokalsieger Inter Mailand an. Weitere Gegner in Gruppe C sind der FC Barcelona mit dem früheren Bayern-Torgaranten Robert Lewandowski und Viktoria Pilsen.