Tennis, Grand Slams: Caroline Garcia bei den US Open im Viertelfinale

Caroline Garcia befindet sich weiter in Topform. Die Französin steht nach einem Sieg gegen Alison Riske-Amritraj im Viertelfinale der US Open.

In dieser Saison, die mit einer Erstrundenniederlage bei den Australian Open denkbar schlecht begonnen hatte, schaffte sie wieder den Anschluss. Erst triumphierte Garcia auf Rasen in Bad Homburg, dann gewann sie in Warschau auf Sand und zuletzt in Cincinnati auf Hardcourt.