Basketball-EM: Deutschland im Achtelfinale - Frankreich leistet Schützenhilfe

Nachdem das Team um Kapitän Dennis Schröder Litauen am Sonntag in Köln mit 109:107 (89:89, 46:41) nach der zweiten Verlängerung besiegt hatte, leistete Frankreich am Abend durch ein 78:74 (42:39) gegen Schlusslicht Ungarn die noch nötige Schützenhilfe zum Sprung in die Finalrunde.