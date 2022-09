"Eine klarere Schwalbe gibt es nicht" - Effenberg versteht Bayern-Wut / SPORT1-Kolumne

Stefan Effenberg ist in seiner SPORT1-Kolumne weiterhin von Bayern überzeugt und sieht keine Stürmerproblematik. Des Weiteren lobt er die Entwicklung der Schiedsrichter, kann aber Julian Nagelsmann in einem Punkt verstehen.

die Bayern sind gegen ein starkes und aufopferungsvoll kämpfendes Union Berlin erneut ins Straucheln gekommen. Wie auch gegen Borussia Mönchengladbach konnten die Bayern ihre Dominanz nicht in Tore umwandeln und durch das 1:1 nur einen Punkt aus der Hauptstadt mitnehmen . (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Dennoch sehe ich die Bayern noch lange nicht in einer Krise. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen.

Es ist ja nicht so, dass die Bayern gegen Gladbach und Union Berlin den einen Punkt nur mit Glück geholt hätten, weil sie aus nur einer Chance ein Tor gemacht haben. Es war eher andersrum. Dennoch liegt es jetzt an Julian Nagelsmann, verschiedene Wege zu finden, wie man tiefstehende Gegner aushebeln kann.

Fehlender Neuner? Totaler Quatsch

Gegen Gladbach und Union hat die Effizienz gefehlt - aber deshalb würde ich in keinster Weise eine Diskussion um einen fehlenden Stürmer aufmachen!

Sie werden definitiv stärker zurückkommen und wieder ihre Tore machen, eine Anpassungsstörung an das neue System ohne zentralen Stoßstürmer sehe ich nicht.

Er hatte sogar freie Sicht auf die Situation und stand unmittelbar in der Nähe des Zweikampfes. In dieser Hinsicht kann ich den Frust von Julian Nagelsmann über die Entscheidung des Unparteiischen komplett nachvollziehen. Dennoch müssen die Bayern das Gegentor natürlich besser verteidigen.

Entwicklung der Schiedsrichter „zollt Respekt“

Ich finde die Entwicklung der Schiedsrichter in den letzten Monaten sehr positiv. Immer häufiger stellen sie sich nach kniffligen Szenen und strittigen Entscheidungen den Medien, um ihre Sichtweise auf die Szene zu schildern. Das war in den letzten Jahren nicht oft der Fall. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Für Mario Götze ist das optimal

So ein Kantersieg, gerade gegen die für mich zweitbeste deutsche Mannschaft, gibt unheimlich großes Selbstbewusstsein, welches die Frankfurter vor ihrem Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon gut gebrauchen können.

Für Mario ist diese Entwicklung in Frankfurt natürlich optimal. Im Gegensatz zu den Zeiten bei Bayern oder beim BVB kann er in Frankfurt richtig aufblühen, da der Druck auch auf andere Schultern verteilt wird. Mario war gegen Leipzig an zwei Toren beteiligt und hat somit einen großen Teil zum überraschenden Erfolg beigetragen.