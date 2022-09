Premier League: Erling Haaland hat jetzt schon Tor-Marke von Timo Werner eingestellt

Sensationsstürmer Erling Haaland hat mit seinem Tor beim Unentschieden gegen Aston Villa am Samstag schon sein zehntes Saisontor für die Citizens erzielt.

Damit egalisierte der Norweger schon jetzt die Torausbeute von Timo Werner in seiner gesamten Premier-League-Zeit. (BERICHT: Haaland gelingt erneut Historisches)

Haaland stellt Tor-Marke von Werner schon ein

Werner hatte in seiner ersten Chelsea-Saison sechs PL-Tore erzielt, in der zweiten Spielzeit waren es nur noch vier. In seiner gesamten Amtszeit bei den Blues absolvierte er 56 Ligaspiele für zehn Tore. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)