Basketball, EM: Titelverteidiger Slowenien stolpert vor DBB-Duell gegen Bosnien und Herzegowina

Der Europameister unterlag Bosnien-Herzegowina in Köln 93:97 (52:49), damit steigen die deutschen Chancen auf den Gruppensieg.

Gewinnt das Team von Bundestrainer Gordon Herbert am Dienstagabend wie zuletzt in der WM-Qualifikation gegen die Slowenen und am Mittwoch auch gegen Außenseiter Ungarn (beide 20.30 Uhr), ist Platz eins sicher.