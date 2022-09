Formel 1: Deal zwischen Red Bull und Porsche geplatzt

Eigentlich wollte Porsche 2026 als Anteilseigner beim Red-Bull-Team und damit in der Formel 1 einsteigen. Doch daraus wird vorerst nichts.

Red-Bull-Star Max Verstappen gewinnt den Großen Preis der Niederlande. Doch sein Traum, mit Red Bull eines Tages für seine Lieblingsmarke Porsche in der Formel 1 an den Start zu gehen, ist wieder in weitere Ferne gerückt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)