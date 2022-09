Champions League: Straubing kassiert erste Niederlage

Zwei Tage nach ihrem erfolgreichen Debüt haben die Straubing Tigers in der Champions League ihre erste Niederlage kassiert. Der Tabellenvierte der vergangenen Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) unterlag am Sonntag in seinem zweiten Vorrundenspiel beim schwedischen Meister Färjestad BK mit 1:6 (1:2, 0:2, 0:2).