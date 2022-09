DFB-Pokal, 2. Runde: FC Bayern im Oktober in Augsburg - BVB in Hannover

Bayern zuletzt zweimal in Folge in Runde 2 raus

Die Bayern, die den Titel zum 20. und bislang letzten Mal im Jahr 2020 gewonnen hatten, waren zuletzt zweimal nacheinander in der zweiten Runde gescheitert: Beim Zweitligisten Holstein Kiel und in der vergangenen Saison krachend mit 0:5 bei Borussia Mönchengladbach.

Die zweite Runde wird am 18. und 19. Oktober ausgespielt. Anschließend legt der Pokal wegen der nahenden WM in Katar eine Pause ein: Das Achtelfinale und alle folgende Runden bis zum Endspiel am 3. Juni 2023 in Berlin finden im kommenden Jahr statt.