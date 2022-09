Bundesliga: Marco Richter trifft bei Hertha-Sieg

Hertha BSC feiert seinen ersten Sieg in der laufenden Bundesliga-Saison. Den entscheidenden Treffer erzielt Marco Richter, der in den vergangenen Monaten wegen Hodenkrebs aussetzen musste.

„Für mich persönlich war es das i-Tüpfelchen, aber es freut mich umso mehr, dass wir gewonnen haben“, sagte Richter glücklich am Mikrofon von DAZN . Für ihn seien die letzten Wochen schön gewesen, nachdem die Besserung in Sicht gewesen war.

Erster Saisonsieg für Hertha

Die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz holte am fünften Spieltag endlich den ersten Sieg. Damit überholten die Berliner mit nun vier Punkten auch den FCA, der bereits die vierte Niederlage hinnehmen musste.

Angreifer Lukebakio brachte die Hertha in der 57. Minute mit seinem zweiten Saisontreffer in Führung. Der Ex-Augsburger Marco Richter beseitigte in der Nachspiel (90.+3) die letzten Zweifel. Ansonsten mussten sich 25.789 Zuschauer über weite Strecken mit fußballerischer Magerkost zufrieden geben.