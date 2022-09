Hertha-Befreiungsschlag dank Lukebakio

Dodi Lukebakio trifft zum 1:0 in Augsburg © FIRO/FIRO/SID

Hertha BSC ist in der Fußball-Bundesliga dank Dodi Lukebakio der erhoffte Befreiungsschlag geglückt. Die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz gewann beim FC Augsburg verdient mit 2:0 (0:0) und holte am fünften Spieltag endlich den ersten Sieg. Damit überholten die Berliner mit nun vier Punkten auch den FCA, der bereits die vierte Niederlage hinnehmen musste.

Angreifer Lukebakio brachte die Hertha in der 57. Minute mit seinem zweiten Saisontreffer in Führung. Der Ex-Augsburger Marco Richter beseitigte in der Nachspiel (90.+3) die letzten Zweifel. Ansonsten mussten sich 25.789 Zuschauer über weite Strecken mit fußballerischer Magerkost zufrieden geben.