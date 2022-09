Formel 1, Zandvoort: Drama um Hamilton bei nächster Verstappen-Show! Schumacher geht leer aus

Max Verstappen feiert in Zandvoort den vierten Sieg in Serie. Lewis Hamilton erlebt eine Schlussphase zum Vergessen, Mick Schumacher geht wieder leer aus.

Max Verstappen macht den nächsten großen Schritt in Richtung Titelverteidigung!

Der Weltmeister ist im heimischen Zandvoort erneut nicht zu schlagen. Wie im Vorjahr sicherte sich der Red-Bull-Pilot vor ekstatischen Oranje-Fans den Sieg beim Großen Preis der Niederlande - sein vierter in Serie. Seine Führung im WM-Klassement ist nun erstmals in seiner Karriere dreistellig. Dabei brachte ihn auch eine Safety-Car-Phase im Schlussviertel des Rennens nicht aus der Ruhe.

Platz zwei sicherte sich George Russell im Mercedes, Dritter wurde Charles Leclerc vor Lewis Hamilton, der seinen zweiten Platz in den Schlussrunden aufgrund der schlechteren Reifen verlor - und deswegen am Boxenfunk fluchte. „Ich kann es wirklich nicht glauben", schimpfte er in Richtung seiner Crew.