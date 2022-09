Handball, HBL: Magdeburg feiert zum Auftakt deutlichen Sieg gegen Hamm-Westfalen

Gegen Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen siegte das Team von Trainer Bennet Wiegert in eigener Halle souverän mit 31:23 (16:11).

"Es war gut, dass wir gewonnen haben, zwei Punkte sind einfach wichtig am Anfang der Saison", sagte Magdeburgs Nationalspieler Philipp Weber: "Aber wir müssen uns in vielen Bereichen noch festigen." Am Mittwoch hatte der SCM im Supercup gegen Pokalsieger und Rekordmeister THW Kiel verloren (33:36).