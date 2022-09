Anzeige

2. Liga: Darmstadt patzt - Hannover Team der Stunde Bielefeld schockt Darmstadt spät

Dieses Traumtor reicht den Lilien nicht im Spitzenspiel

SID

Darmstadt 98 hat mit dem zweiten Remis in Folge in der 2. Liga den Anschluss an Tabellenführer SC Paderborn verloren, das Team der Stunde bleibt Hannover 96. Die Niedersachsen feierten mit dem 1:0 (1:0) bei Hansa Rostock den vierten Sieg nacheinander und kletterten drei Punkte hinter dem Spitzenduo auf Rang fünf. Eine solche Serie hatte 96 im Unterhaus zuletzt in der Saison 2001/02 unter Ralf Rangnick. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Darmstadt sah gegen Arminia Bielefeld lange wie der sichere Sieger aus, musste durch Robin Hack (90.+4) aber in Überzahl den späten Ausgleich zum 1:1 (1:0) hinnehmen. Arminia-Ikone Fabian Klos hatte den Platz zu diesem Zeitpunkt wegen einer Verletzung schon verlassen müssen, Bielefeld sein Wechselkontingent aber ausgeschöpft.

Braydon Manu (8.) brachte die Gastgeber in Führung. Direkt im Gegenzug hatte Bielefeld die größte Chance zum Ausgleich, als Bryan Lasme an der Latte scheiterte. Hack (90.+1) traf den Außenpfosten, ehe er Bielefeld doch noch jubeln ließ.

„Wir haben am Ende gut gekämpft und jeden Mut zusammengenommen“, sagte Hack bei Sky. Darmstadts Philipp Tietz haderte: „Wir hätten sie laufen lassen und sich auskotzen lassen müssen.“

Lautern punktet erneut

Darmstadt liegt als Vierter jetzt zwei Punkte hinter Spitzenreiter Paderborn, das am Samstag den 1. FC Magdeburg bezwungen hatte (1:0). Neuer Zweiter mit einem Zähler Rückstand ist der Hamburger SV nach dem knappen Erfolg gegen den Karlsruher SC am Samstagabend (1:0).

In Rostock ging die kleine Serie von zuletzt zwei Heimsiegen zuende, weil Hannovers Maximilian Beier (41.) einen an ihm selbst verursachten Foulelfmeter verwandelte. Der Saisonhöchstwert von 13 Fouls der Rostocker allein in der ersten Halbzeit war Beweis für die spielerische Überlegenheit der Gäste.

Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern sammelt weiter Punkte und bleibt als Sechster auswärts ungeschlagen. Das dünne 0:0 beim SV Sandhausen, das die jüngsten drei Begegnungen verloren hatte, stellte allerdings nur wenige FCK-Fans wirklich zufrieden.

