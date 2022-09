"Lunge durchlöchert": Schockierende Details nach Rücktritt von EM-Heldin

Am 22. August hat Ellen White überraschend ihr Karriereende bekannt gegeben. Im Juli hatte die Fußballerin mit England den EM-Titel gefeiert. Gerne hätte sie noch weitere Titel geholt. Doch ein Ärzte-Fehler machte ihr offenbar einen Strich durch die Rechnung.

White litt nach den olympischen Spielen in Tokio im vergangenen Jahr unter starken Rückenschmerzen.

Bei einer Akupunktur-Behandlung, die sie wieder fit machen sollte, kam es zu einem „seltenen Zwischenfall“: „Meine Lunge wurde durchlöchert, was bei so einer Behandlung natürlich nicht normal ist“, erzählte die 33-Jährige in einem BBC-Interview. Die Zeit danach beschreibt die ehemalige englische Nationalspielerin als „traumatisch“.