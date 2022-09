Bundesliga heute live: Borussia Mönchengladbach - FVS Mainz im TV, Stream, Ticker

Gegen den FC Bayern einen Punkt errungen, auf dem Transfermarkt spät zugeschlagen: Borussia Mönchengladbach seht gut da - und will gegen den FSV Mainz den nächsten Sieg einfahren.

Borussia Mönchengladbach will nach einem Endspurt auf dem Transfermarkt in der Bundesliga weiter punkten. Am Sonntag kommt es zum Abschluss des 5. Spieltags zum Duell mit dem FSV Mainz.