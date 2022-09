Formel 1: Fahrerlager um Verstappen kritisiert Bengalo-Umgang

Auf die Strecke geworfene Bengalos beim Qualifying in Zandvoort sorgen für Unterbrechungen. Das Fahrerlager um Max Verstappen erklärt die möglichen Gefahren, appelliert an die Vernunft der Fans und fordert härtere Bestrafungen.

Bengalos auf der Strecke sorgen für Flaggen beim Qualifying

Sowohl in Q2 als auch in Q3 landeten Bengalos auf der Strecke. In Q2 landete eine der orangenen Fackeln mitten im Weg am Ausgang von Kurve 12, weshalb die Rennleitung sogar die rote Flagge zeigen musste. In Q3 flog ein Bengalo in die Nähe der Boxenausfahrt, dort reichte jedoch eine kurze Gelbphase.