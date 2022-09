Motorrad: Schrötter verpasst Top 10 knapp

Motorrad-Pilot Marcel Schrötter hat in in der Moto2 ein Top-10-Resultat knapp verpasst.

San Marino (SID) - Motorrad-Pilot Marcel Schrötter hat in in der Moto2 ein Top-10-Resultat verpasst - sich aber dennoch die nächsten WM-Punkte gesichert. Beim Großen Preis von San Marino fuhr der 29-Jährige am Sonntag auf Rang elf und sammelte damit fünf weitere Zähler in der Gesamtwertung.