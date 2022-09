Nächste Hiobsbotschaft für RB Leipzig: Olmo fällt lange aus

RB Leipzig schlittert in die Krise. Nach der empfindlichen Niederlage gegen Eintracht Frankfurt wird der vermeintliche Bayern-Jäger jetzt vom Verletzungspech getroffen.

Wie RB am Tag darauf mitteilte, falle Olmo "vier bis sechs Wochen" aus. Der 24-Jährige war in einem Zweikampf mit dem Knie weggeknickt und schon nach elf Minuten auswechselt worden.

Am Dienstag (21.00 Uhr) startet der Klub gegen Schachtjor Donezk in die neue Champions-League-Saison. Bis zur WM in Katar (ab 20. November) warten zahlreiche Englische Wochen.