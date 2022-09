Anzeige

Basketball-Ikone Nowitzki freut sich über EM-"Traumstart" Nowitzki bejubelt EM-„Traumstart“

Monster-Block gegen Superstar! Deutschland krönt Aufholjagd

Basketball-Ikone Dirk Nowitzki hat die deutsche Nationalmannschaft nach ihrem starken Start in die Heim-EM gelobt.

„Wir haben uns ein bisschen tragen lassen von dem Sieg gegen Frankreich vor vollem Haus. Die Stimmung ist toll, die Atmosphäre ist Wahnsinn. Wir sind echt super reingestartet. In so einer schweren Gruppe ist das natürlich ein Traumstart“, sagte der NBA-Champion von 2011 am Samstag im ZDF-Sportstudio. (NEWS: Alles zur Basketball-EM)

Stunden zuvor hatte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in Köln ihr zweites Spiel in der "Hammergruppe" B gegen Bosnien-Herzegowina gewonnen, nachdem am Donnerstag zum Auftakt die Franzosen besiegt worden waren. "Bis jetzt sieht es sehr gut aus für die Jungs. Man sollte sich nicht zu hoch feiern lassen, sondern nach vorne schauen. Auf das nächste Spiel", sagte Nowitzki.

Am Sonntag (14.30 Uhr) winkt gegen das noch sieglose Litauen das Ticket für das Achtelfinale in Berlin. „Litauen hat jetzt zwei Spiele verloren. Die sind natürlich schon am Straucheln und müssen so ein bisschen gewinnen“, so EM-Botschafter Nowitzki: „Da wird uns eine Schlacht erwarten.“ (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse der Basketball-EM)