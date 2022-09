Anzeige

Transfer-News: Rafinha will zurück in die Bundesliga Rafinha will zurück in die Bundesliga

Müller verrät: Das waren meine lustigsten Mitspieler

SPORT1

Rafinha will seine Karriere nicht in Brasilien ausklingen lassen, sondern in Deutschland noch einmal angreifen.

Überraschende Aussagen von Ex-Bayern-Star Rafinha!

Der Brasilianer betonte bei Bild TV: „Ich will in der Bundesliga meine Karriere beenden.“ (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Anzeige

Der Außenverteidiger spielt seit der Saison 2022 für den FC Sao Paulo in Brasilien, nachdem er Ende März 2021 in sein Heimatland zu Grêmio Porto Alegre zurückgekehrt war. Bereits in der Saison 2019/2020 spielte er in Brasilien, ehe ein Zwischenstopp in Griechenland bei Olympiakos Piräus gefolgt war.

Doch der Routinier, der am 7. September 37 Jahre alt wird, will seine Laufbahn nicht in Brasilien ausklingen lassen, sondern in Deutschland noch einmal angreifen. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

„Ich will noch zwei bis drei Jahre spielen, ich bin fit. Ich habe 15 Jahre in der Bundesliga gespielt“, betonte Rafinha, der zwischen 2005 und 2010 für den FC Schalke 04 aufgelaufen war und zwischen 2011 und 2019 das Bayern-Trikot getragen hatte.

In Deutschland ist für den siebenmaligen Deutschen Meister allerdings nicht nur das Oberhaus eine Option. „Die Bundesliga ist eine super Liga, auch die zweite Liga ist sehr gut. Auch die zweite Bundesliga ist kein Problem“, sagte Rafinha über ein erneutes Engagement in Deutschland.