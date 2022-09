Ligue 1: Neymar bei Paris Saint-Germain nur Ersatz - Coach erklärt sich

Obwohl er einen glänzenden Start in die Saison erwischt hatte, verzichtete Christophe Galtier am Samstag beim 3:0-Auswärtserfolg zunächst auf den 30-Jährigen. Neymar wurde erst rund eine halbe Stunde vor Schluss eingewechselt - er kam für Kylian Mbappé in die Partie. (DATEN: Die Tabelle der Ligue 1)

PSG-Coach erklärt Team die Mannschafts-Basics

„Um ihnen zu sagen, dass das so ok ist und dass man die richtige Einstellung haben muss. Und auch den Einsatz der Teamkollegen schätzen muss“, sagte der Coach weiter. Es ist nicht das erste Mal, das Galtier erst entscheiden und sich dann öffentlich erklären muss.

Neymar gegen Juve wohl von Beginn an

Am Dienstag steht für PSG das erste Gruppenspiel in der Champions League an, Gegner wird Juventus Turin sein. Neymar dürfte von Beginn an auflaufen.