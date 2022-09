Formel 1: Verhinderte er die Mercedes-Pole in Zandvoort?

Gerettet hat den Red Bull-Star demnach vielmehr sein eigener Teamkollege Sergio Pérez, der sich in der letzten Runde in der letzten Kurve gedreht und eine Gelbphase ausgelöst hat.

Hamilton glaubte an erste Startreihe

Lewis Hamilton will das mit Startplatz eins so nicht unterschreiben. „Das ist ziemlich optimistisch“, sagt der Brite über die Aussage seines Teamchefs. „Sie (Red Bull und Ferrari, Anm. d. Red.) waren etwas zu schnell. Aber die erste Reihe war möglich.“

Mercedes mit klarem Schritt vorwärts

Fest steht: Mercedes hat einen Schritt nach vorn gemacht. „Wir kamen mit unserem Auto auf drei Rädern in die Saison und haben uns seitdem mit Riesensprüngen verbessert“, betont Toto Wolff. „Am Samstag in Spa waren wir ziemlich fertig, aber am Renntag haben wir schon ein bisschen Licht am Ende des Tunnels gesehen.“