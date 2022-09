Mario Götze mit DFB-Team zur WM? Der Eintracht-Star denkt nicht an Comeback

Mario Götze spricht über die Weltmeisterschaft in Katar. Trotz starker Leistungen mit Eintracht Frankfurt will sich der Star nicht mit einem Comeback im DFB-Team beschäftigen.

Mario Götze denkt trotz starker Leistungen im Trikot von Eintracht Frankfurt nicht an eine Rückkehr in die Nationalmannschaft. Und auch mit einer möglichen Nominierung für die Weltmeisterschaft in Katar beschäftigt er sich nicht.