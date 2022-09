DFB-Frauen planen WM-Test in den USA im November

Anzeige

WM-Vorbereitung: DFB-Frauen planen Testspiel in den USA © AFP/SID/JUSTIN TALLIS

SID

Zur Vorbereitung auf die Fußball-WM 2023 plant die Frauen-Nationalmannschaft im November ein Gastspiel bei den Weltmeisterinnen in den USA.

Zur Vorbereitung auf die Fußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland plant die Frauen-Nationalmannschaft im November ein Gastspiel bei den Weltmeisterinnen in den USA. Das verriet Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nach dem 3:0 (0:0) in der Türkei und der vorzeitigen Qualifikation für das Highlight im nächsten Sommer.

"Richtung WM können wir unsere Spiele und Gegner selbst gestalten, von daher erwarten wir dann Topnationen", sagte die 54-Jährige. Bereits fest steht die Neuauflage des EM-Halbfinales gegen Frankreich am 7. Oktober in Dresden.

Die Vorbereitung in der ersten Jahreshälfte werde nach der WM-Auslosung am 22. Oktober in Auckland geplant. "Final können wir das erst besprechen, wenn wir wissen, wo wir spielen", sagte Voss-Tecklenburg: "Wir werden uns sehr gute Gegner suchen, das ist klar."