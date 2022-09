Magdeburgs Magnusson: "Wir haben wieder null Punkte"

Zum Bundesliga-Auftakt trifft Magnusson mit Meister Magdeburg am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) auf den Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen, in der Champions League geht es am 15. September in Bukarest los. "Es ist für jede Mannschaft eine Motivation, uns schlagen zu wollen", sagte Magnusson. Und persönlich? Der Titel "Welthandballer" wäre "eine große Ehre", sagte der 25-Jährige, "aber kein Ziel. Viel wichtiger ist, dass wir als Team gut funktionieren."