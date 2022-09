Bundesliga: Nach RB-Gala: Lothar Matthäus schwärmt von Mario Götze

Durch seinen wohl besten Auftritt im Dress der Eintracht hatte der Frankfurter Neuzugang einen großen Anteil an der furiosen Gala der Hessen. . Der Weltmeister von 2014 bereitete der Leipziger Hintermannschaft über die gesamte Spielzeit große Probleme und war gleich an zwei Treffern beteiligt.

In der 16. Minute flankte er mit ganz viel Gefühl in den Strafraum, wo sich Kolo Muani hochschraubte und auf Kamada querlegte. Der Japaner nickte zum 1:0 ein. Auch am 3:0 hatte Götze seinen Anteil. Er zog in der 67. Minute von der Strafraumkante ab, seinen Flachschuss ließ Gulacsi direkt vor die Füße von Abwehrspieler Tuta prallen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)