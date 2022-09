2. Liga: Hamburger SV – Karlsruher SC, 1:0 (1:0)

Vor dem Seitenwechsel sorgte Ludovit Reis mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für den Karlsruher SC. Zur Pause wusste Hamburg eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In der 67. Minute änderte Christian Eichner das Personal und brachte Mikkel Kaufmann und Sebastian Jung mit einem Doppelwechsel für Malik Batmaz und Marco Thiede auf den Platz. Mit Bakery Jatta und Jean-Luc Dompé nahm Tim Walter in der 90. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Jonas David und Filip Bilbija. Letztendlich gelang es dem KSC im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende war der Hamburger SV die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.