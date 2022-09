Anzeige

Formel 1: Sand-Ärger bei Sebastian Vettel! Deutscher erneut mit Quali-Frust Sand-Ärger bei Vettel

"Weiter als vor 30 Jahren" - Vettel spricht mentale Gesundheit an

Frederik Hackbarth, Bianca Garloff

Sebastian Vettel ist im Zandvoort-Qualifying auf Kurs für Q2. Dann rutscht der Deutsche am Eingang der Steilkurve aber in den Kies und hat früh Feierabend.

Seinen Humor hat Sebastian Vettel trotz des Frust-Samstags beim Niederlande-GP nicht verloren: „Heute hat mich der Sand in ‚Sand‘-voort auf dem falschen Fuß erwischt, deswegen bin ich in der letzten Kurve ausgerutscht“, berichtete Vettel nach Platz 19 im Qualifying auf dem Dünenkurs an der Nordseeküste. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

„Ich war selbst ziemlich überrascht als ich das Heck verloren habe, deshalb habe ich es mir gerade nochmal angeschaut: Man sieht in der Onboard, dass da offenbar Sand auf der linken Seite der Strecke war, den ich dann aufgelesen habe“, erklärte der Deutsche. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Vettel driftet ins Kiesbett

Die Folge: „Dadurch habe ich den Scheitelpunkt der Kurve verpasst und das ganze Auto ist gedriftet. Danach habe ich dann das Heck verloren und bin raus.“

Eine Chance, auf die verschmutzte Fahrbahn zu reagieren hat Vettel laut eigener Aussage nicht: „Keine Chance, da war ehrlich gesagt nicht viel, was ich viel hätte anders machen können.“ (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)

Ärgerlich für den Aston-Martin-Piloten, denn: „Ich habe alles probiert in der Runde und bis dahin war‘s gut. Der erste Sektor war sehr gut, im mittleren hatte ich einen kleinen Haken drin, aber das hätte locker gereicht. Es ist doof und schade, weil wir heute leicht in Q2 oder sogar Q3 hätten kommen können.“ (Formel 1: Das Rennen in Zandvoort, Sonntag ab 15 Uhr im LIVETICKER)

Stroll zeigt, was möglich ist

Das beweist Teamkollege Lance Stroll, der in den letzten Quali-Abschnitt einzieht und schlussendlich Zehnter wird.

Vettel hingegen muss das Rennen am Sonntag aus der letzten Startreihe aufnehmen, nur Williams-Pilot Nicholas Latifi startet noch hinter dem Heppenheimer. „Das macht es jetzt natürlich unheimlich schwer und ist genau das, was wir vermeiden wollten: Wieder so früh rauszukegeln und so weit hinten zu starten“, räumte Vettel ein.

Aufgeben will er aber noch nicht: „Wir müssen jetzt für morgen resetten und versuchen das Beste daraus zu machen. Man kann hier nicht gut überholen, aber vielleicht fällt uns ja was Cleveres mit der Strategie ein.“

