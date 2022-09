Was der FC Bayern in den Griff kriegen muss - Kommentar nach 1:2 bei Union

Zwei Liga-Spiele ohne Sieg und den „Lucky Punch“: Natürlich kommt sie auf, die Diskussion um das Fehlen von Robert Lewandowski. Damit sie nicht größer wird, muss das Team von Julian Nagelsmann ein grundlegendes Problem in den Griff bekommen, kommentiert SPORT1-Chefreporter Kerry Hau.

„Mein Gefühl ist besser als an jedem Tag der letzten Saison", schwärmte Julian Nagelsmann nach dem 5:0 gegen Viktoria Köln am Mittwoch – Lob für das „hohe Energie-Level" seiner Spieler inklusive.

Klar, die Köpenicker agierten mit einem taktisch hervorragenden Plan, gesunder Aggressivität und viel Cleverness. Fast jeder „Goliath" tut sich an der Alten Försterei schwer.

Coman, Musiala und Co. gehen viel ins Dribbling

Die Bayern aber hatten sich ihr zweites Liga-Remis in Folge in erster Linie selbst zuzuschreiben. Was nicht etwa dem Fehlen einer echten Neun beziehungsweise 40-Tore-Mann Robert Lewandowski geschuldet war, sondern vielmehr dem Hang dazu, komplizierte statt einfache Dinge zu machen. Nagelsmann sprach von einem „Konzentrationseinbruch“, sein Team sei speziell im letzten Drittel „zu schlampig“ zu Werke gegangen.