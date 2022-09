FC Bayern: Lothar Matthäus sieht wegen Luxuskader Probleme auf Julian Nagelsmann zukommen

Sowohl der FC Bayern als auch RB Leipzig lassen am 5. Spieltag in der Bundesliga Federn. Lothar Matthäus kann sich vorstellen, dass die Trainer der beiden Spitzenteams mit Luxusproblemen zu kämpfen haben.

RB Leipzig, unter Domenico Tedesco mit großen Ambitionen in die neue Saison gestartet, steht nach einer 0:4-Klatsche bei Eintracht Frankfurt mit gerade mal fünf Punkten nach fünf Bundesliga-Spielen im Tabellen-Mittelfeld. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Anspruch und Wirklichkeit klaffen bei Leipzig weit auseinander, was Lothar Matthäus, am Abend in Frankfurt zu Gast, zu denken gibt. Für Tedesco hat der Sky-Experte eine klare Ansage. „Der Kader ist vielleicht zu gut – er muss ihn managen“, sagte Matthäus. „Es sind alles Spieler mit Ego.“